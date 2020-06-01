У Перу сталися два землетруси

На півдні Перу 31 травня сталися два землетруси. Про жертви та руйнування поки що не повідомляється.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Перший землетрус магнітудою 6 стався за 32 км від перуанського міста Лампа. Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км.

Другий землетрус стався силою 4,5 бала.

Нагадаємо, 25 травня у Новій Зеландії під час виступу прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн стався потужний землетрус.

В Ірані 24 травня стався потужний землетрус силою 5,2 бали за шкалою Ріхтера, в результаті були серйозно пошкоджені історичні пам'ятки.

Також РБК-Україна писало про потужний землетрус на південному заході Китаю, в результаті якого чотири людини загинули і 23 отримали травми.