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В Иране мощное землетрясение повредило исторические достопримечательности

Новости » Происшествия     24.05.2020 - 22:55
В Иране мощное землетрясение повредило исторические достопримечательности
Фото: сейсмограф (flickr.com/matthileo)

Землетрясение повредило древние районы Дехдашта

В Иране сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла по шкале Рихтера. В результате землетрясения были серьезно повреждены древние районы Дехдашта.

Об этом сообщает IRNA.

По словам директора Управления культурного наследия и ремесел Кохгилуех и Бойер-Ахмад Маджида Сафайе, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе Карван-сарай.

Землетрясение всколыхнуло Догонбадан, Кохгилуех и провинцию Бойер-Ахмад на юго-западе Ирана. Землетрясение залегало на глубине 10 километров.

Напомним, вчера на востоке Турции произошло землетрясение силой 4,3 балла, которое залегало на глубине 12 километров.

Кроме того, недавно землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Средиземном море рядом с Грецией.

РБК-Украина писало о сильном землетрясении на юго-западе Китая, магнитуда которого достигала 5 баллов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Иранземлетрясение
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