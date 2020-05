В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьер-министра

Землетрясение произошло около 8 утра в момент, когда премьер вышла в прямой эфир для видеообращения

Сильное землетрясение потрясло большую часть Новой Зеландии в понедельник, 25 мая. В этот момент премьер-министр страны Джасинда Ардерн выступала в прямом эфире по национальному телевидению.

Об этом сообщает агентство dpa.

Отмечается, что Ардерн принимала участие в одном из своих регулярных выступлений в парламенте. Землетрясение произошло незадолго до 8 утра (по местному времени) на глубине 37 километров.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение, вполне приличная встряска", - пошутила Ардерн.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT