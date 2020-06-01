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В Перу произошли два землетрясения

Новости » В мире     01.06.2020 - 05:04
В Перу произошли два землетрясения
Фото: землетрясение (flickr.com/matthileo)

О жертвах и разрушениях пока не сообщается

На юге Перу 31 мая произошли два землетрясения. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Первое землетрясение магнитудой 6 произошло в 32 км от перуанского города Лампа. Очаг толчков залегал на глубине 153 км.

Второе землетрясение произошло силой 4,5 балла.

Напомним, 25 мая в Новой Зеландии во время выступления премьер-министра страны Джасинды Ардерн произошло мощное землетрясение.

В Иране 24 мая произошло мощное землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера, в результате были серьезно повреждены исторические памятники.

Также РБК-Украина писало о мощное землетрясение на юго-западе Китая, в результате которого четыре человека погибли и 23 получили травмы.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Перуземлетрясение
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