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У Перу сталися два землетруси

Новини » В світі     01.06.2020 - 05:04
У Перу сталися два землетруси
Фото: землетрус (flickr.com/matthileo)

Про жертви та руйнування поки що не повідомляється

На півдні Перу 31 травня сталися два землетруси. Про жертви та руйнування поки що не повідомляється.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Перший землетрус магнітудою 6 стався за 32 км від перуанського міста Лампа. Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км.

Другий землетрус стався силою 4,5 бала.

Нагадаємо, 25 травня у Новій Зеландії під час виступу прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн стався потужний землетрус.

В Ірані 24 травня стався потужний землетрус силою 5,2 бали за шкалою Ріхтера, в результаті були серйозно пошкоджені історичні пам'ятки.

Також РБК-Україна писало про потужний землетрус на південному заході Китаю, в результаті якого чотири людини загинули і 23 отримали травми.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Перуземлетрус
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