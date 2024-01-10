У Перу оголосили надзвичайний стан на кордоні з Еквадором

"Поліція Перу посилює заходи безпеки у прикордонній зоні із сусідньою країною. На всьому північному кордоні Перу буде оголошено надзвичайний стан", - йдеться у його повідомленні.

Він зазначив, що сили країни вирушили до міста Тумбес для координації охорони кордонів.

Варто зауважити, що перед цим президент Перу скликала екстрене засідання уряду для вжиття термінових заходів щодо запобігання проникненню в країну злочинців, які втекли з в'язниць Еквадору.

При цьому МВС країни повідомило про відправлення до кордону з Еквадором поліцейських спецпризначенців для посилення заходів безпеки.