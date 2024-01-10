В Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Перу объявляет чрезвычайное положение на границе с соседней страной. Причиной такого решения стало охватившее Эквадор вооруженное противостояние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Перу Альберто Отаролы на странице X.
"Полиция Перу ужесточает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной. На всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение", - говорится в его сообщении.
Он отметил, что силы страны отправились в город Тумбес для координации охраны границ.
Стоит отметить, что перед этим президент Перу созвала экстренное заседание правительства для принятия срочных мер по предотвращению проникновения в страну сбежавших из тюрем Эквадора преступников.
При этом МВД страны сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейских спецназовцев для усиления мер безопасности.
Накануне мы сообщали, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил чрезвычайное положение. Причиной этого был побег из тюрьмы одного из известнейших главарей наркобанд страны Адольфо Масиаса.
Лидер банды Los Choneros отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional за торговлю наркотиками и убийство.
Бегство произошло в тот же день, когда лидера банды должны были перевести в тюрьму строгого режима в городе Гуаякиль.
После этого страну потрясли вооруженные нападения, в частности, произошел захват местного телеканала TC Television.
В Эквадоре объявили чрезвычайное положение, а также сообщили о первых жертвах. По состоянию на утро 10 января СМИ сообщают о 10 погибших в результате бунтов наркобанд.
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