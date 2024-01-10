В Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

"Полиция Перу ужесточает меры безопасности в приграничной зоне с соседней страной. На всей северной границе Перу будет объявлено чрезвычайное положение", - говорится в его сообщении.

Он отметил, что силы страны отправились в город Тумбес для координации охраны границ.

Стоит отметить, что перед этим президент Перу созвала экстренное заседание правительства для принятия срочных мер по предотвращению проникновения в страну сбежавших из тюрем Эквадора преступников.

При этом МВД страны сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейских спецназовцев для усиления мер безопасности.