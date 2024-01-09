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В Еквадорі озброєні люди увірвалися до студії телеканалу: ведучих взяли в заручники

Вівторок 09 січня 2024 22:58
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В Еквадорі озброєні люди увірвалися до студії телеканалу: ведучих взяли в заручники Фото: в Еквадорі озброєні люди увірвалися до студії телеканалу (flickr by Martin Dewar)
Автор: Іван Носальський

В Еквадорі озброєні люди в масках провели штурм студії місцевого телеканалу TC Television у місті Гуякіль. Ведучих взяли в заручники у прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Primicias.

У прямому ефірі зловмисники наказували ведучим лягти на підлогу. Злочинці кричали, що мають бомби. На задньому фоні також було чути постріли.

Після цього президент Еквадору Даніель Нобоа підписав указ, який передбачає оголошення у країні стан внутрішнього збройного конфлікту.

Згідно з указом, низку угруповань в Еквадорі визнають терористичними. Збройним силам віддано наказ нейтралізувати такі угруповання.

Що передувало

Інцидент на студії телеканалу стався за день після того, як Нобоа оголосив надзвичайний стан. Причиною цього була втеча з в'язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд країни Адольфо Масіаса.

Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство.

Втеча сталася того ж дня, коли її мали перевести до в'язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.

Нагадаємо, 10 серпня в Еквадорі невідомі вбили кандидата у президенти країни Фернандо Вільявісенсіо.

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