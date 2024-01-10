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Бунти, заручники в онлайні та надзвичайний стан: що відбувається в Еквадорі і до чого тут вʼязень-втікач

Кіто, Середа 10 січня 2024 10:33
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Бунти, заручники в онлайні та надзвичайний стан: що відбувається в Еквадорі і до чого тут вʼязень-втікач Фото: Еквадор сколихнули озброєні напади, оголошено надзвичайний стан (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Еквадор сколихнули озброєні напади, зокрема, захоплення місцевого телеканалу TC Television. У країні оголосили надзвичайний стан, а також повідомляють про перших жертв.

Що відомо про ситуацію в Еквадорі - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Reuters, BBC, південноамериканські видання Lanacion, Alerta Mundial, Primicias.

Що сталося

Вчора, 9 січня, озброєні люди в масках захопили місцеву телестудію TC Television у місті Гуякіль. Ведучих та інших працівників взяли в заручники. Все це трапилося наживо і транслювалося в прямому ефірі близько 20 хвилин.

У прямому ефірі було чути постріли та крики, а деякі з нападників жестикулювали на камеру. Було чути, як хтось кричав "ні поліції".

Правоохоронці затримали 13 нападників, а заручників було звільнено. За даними ЗМІ, двоє співробітників телеканалу отримали поранення.

Бунти, заручники в онлайні та надзвичайний стан: що відбувається в Еквадорі і до чого тут вʼязень-втікач

Фото: поліція затримала злочинців, які захопили телеканал (Getty Images)

До чого тут вʼязень-втікач

Інцидент стався через день після того, як з в'язниці втекли група в'язнів. Серед них один з найвідоміших ватажків наркокартелів країни Хосе Адольфо Масіаса ("Фіто"). Лідер банди Los Choneros відбував 34-річний термін у в'язниці La Regional за торгівлю наркотиками та вбивство.

Бунти, заручники в онлайні та надзвичайний стан: що відбувається в Еквадорі і до чого тут вʼязень-втікач

Фото: Хосе Адольфо Масіаса "Фіто" (haberet com)

Los Choneros - це злочинна організація, яку влада пов'язує з вимаганнями, вбивствами, торгівлею наркотиками та іншими злочинами, а також звинувачує у контролі над головними в’язницями країни.

Зокрема, ватажка Los Choneros "Фіто" звинувачують також у вбивстві кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо. Серед можливих причин убивства називають той факт, що Вільявісенсіо, який мав дійсно хороші шанси перемогти на виборах, виступав проти наркокартелів.

Надзвичайний стан

На тлі втеч з тюрем президент Еквадору Даніель Нобоа підписав указ, який передбачає оголошення у країні надзвичайного стану. Сам Нобоа назвав події в країні як "внутрішній збройний конфлікт". Своїм указом він також оголосив 22 злочинні угруповання терористичними організаціями.

Так, в Еквадорі обмежили роботу шкіл, заборонили громадські збори та вільне пересування. Винятки зробили лише медичним працівникам, державним службовцям, рятувальника, поліції та інших працівникам, які забезпечують життєдіяльність країни.

Також президент наказав посилити охорону урядовців та їх сімей, оскільки представники наркокартелів посилили погрози проти державної влади.

Злочинці звинувачують в ескалації Нобоа, який став президентом у листопаді 2023 року та розпочав інтенсивну боротьбу з торгівлею наркотиками.

Інші напади

Напад на телестудію не був єдиним. Наступного дня після оголошення надзвичайного стану щонайменше четверо еквадорських поліцейських були викрадені злочинцями, а в шести в'язницях спалахнули заворушення.

Як відомо, ув'язнені взяли в заручники понад сотню охоронців тюрем і погрожували вбити їх, якщо на територію в'язниць зайдуть військові.

Також зафіксовані захоплення заручників в інших містах. У Гуаякілі нападники захопили лікарні, хоч порядок вже відновили. Бандити захоплюють поліцейські дільниці, школи, університети та навіть метро. Людей беруть у заручники та викрадають.

Станом на ранок 10 січня ЗМІ повідомляють про 10 загиблих внаслідок бунтів наркобанд.

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