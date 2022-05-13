Перспектива нескольких месяцев. В Минобороны ожидают новое окно возможностей для победы Украины

Новое окно возможностей для победы Украины в войне с Россией должно появится, когда Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. На это может повлиять рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.
"Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно потеряет шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины", - написал министр.
Он подчеркнул, что в этот сверхсложный период нужно единство, сплоченность, воля и терпение.
Ранее мы сообщали, что Россия в последний момент сумела избежать дефолта, заплатив по евробондам в долларах из своих средств. Инвесторы получат деньги, которые были перечислены российским Минфином.
Также мы писали, что Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго России в течение 9 месяцев.
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