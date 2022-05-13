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Перспектива декількох місяців. У Міноборони очікують нове вікно можливостей для перемоги України

Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Нове вікно можливостей для перемоги України у війні з Росією має з'явиться, коли Кремль остаточно втратить шанси домогтися будь-якого успіху. На це може вплинути зростання тиску санкцій на Росію і збільшення іноземної допомоги Україні.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

"Зростання тиску санкцій на Росію і збільшення іноземної допомоги Україні в перспективі декількох місяців повинні створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси домогтися будь-якого успіху. Тоді має з'явитися нове вікно можливостей для України", - написав міністр.

Він підкреслив, що в цей надскладний період потрібна єдність, згуртованість, воля і терпіння.

Раніше ми повідомляли, що Росія в останній момент зуміла уникнути дефолту, заплативши за євробондами в доларах зі своїх коштів. Інвестори отримають гроші, які були перераховані російським Мінфіном.

Також ми писали, що Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський союз має намір ввести повне нафтове ембарго Росії протягом 9 місяців.

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Олексій РезніковВійна Росії проти України