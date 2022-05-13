Перспектива декількох місяців. У Міноборони очікують нове вікно можливостей для перемоги України

Нове вікно можливостей для перемоги України у війні з Росією має з'явиться, коли Кремль остаточно втратить шанси домогтися будь-якого успіху. На це може вплинути зростання тиску санкцій на Росію і збільшення іноземної допомоги Україні.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.