Россия в последний момент избежала дефолта, заплатив по евробондам в валюте

Россия в последний момент сумела избежать дефолта, заплатив по евробондам в долларах из своих средств. Инвесторы получат деньги, которые были перечислены российским Минфином.

Трое инвесторов, попросивших не называть их имен, заявили, что их банки-хранители получили платежи. По крайней мере, одна крупная международная расчетная палата получила и обработала платежи по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.

Осложнения с купонными и основными платежами в размере 650 млн долларов являются результатом широкомасштабных финансовых и экономических санкций, наложенных на Россию после того, как она вторглась в Украину. Они включают санкции в отношении некоторых из крупнейших кредиторов страны, конфискацию активов и замораживание валютных резервов страны.

История началась, когда средства были заблокированы в начале апреля, что вызвало 30-дневный льготный период, который заканчивается в среду, 4 мая. Россия пыталась обойти санкции, выплачивая в рублях, но это не разрешалось по условиям выпуска облигаций. Затем, когда до дефолта, оставалось всего несколько дней, правительство РФ неожиданно заплатило 564,8 млн долларов по евробондам погашением в 2022 году и 84,4 млн по облигациям с погашением в 2042 году.

На данный момент Россия избежала просрочки долга в иностранной валюте с тех пор, как большевики пришли к власти и отказались от заимствований царей в 1918 году. Но выплаты во вторник могут оказаться временной передышкой.

Санкции США в настоящее время включают широкое исключение для выплат по суверенным облигациям. Это закончится 25 мая, и Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) не сообщило, будет ли оно продлено. Если это не так, это создает серьезное препятствие для платежей, подлежащих выплате всего через несколько дней по процентам, причитающимся по суверенным облигациям.

"25 мая - следующее препятствие, - сказал Ричард Бриггс, финансовый менеджер GAM Holdings. - Если OFAC не продлит это разрешение, они не смогут продолжать совершать платежи".

Это решение будет сводиться к тому, считает ли Вашингтон лучшим позволить России совершать платежи и использовать свои долларовые запасы, хранящиеся дома, "или же оптика принуждения к дефолту предпочтительнее", сказал он.