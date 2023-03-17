Персональний імунітет не допоможе. В ОП нагадали про прецеденти з ордерами на арешт диктаторів

Офіс президента України позитивно сприйняв рішення МКС про видачу ордера на арешт двох міжнародних злочинців. Йдеться про диктатора Володимира Путіна та уповноважену за президента Росії з прав дитини Марію Олексіївну Львову-Бєлову.

Він зазначив, що цей крок є лише початком, оскільки у майбутньому їм доведеться відповісти і за злочини агресії, і за злочини геноциду та за злочини проти людяності.

При цьому рішення МКС про видачу ордера на арешт важко назвати безпрецедентним. Раніше він уже приймав подібні історичні рішення, тільки клопотали в цьому конкретному випадку не прокурори МКС, а Рада безпеки ООН, яка приймала рішення щодо ситуації в конкретних країнах та у своїх рішеннях прописувала направити резолюцію на розгляд МКС для ухвалення відповідного рішення.

"Це стосувалося президента Судану Омара Башира та Муаммара Каддафі. І тоді теж МКС видавав ордери на арешти. Попри імунітети. У даному конкретному випадку мені складно назвати це рішення безпрецедентним, водночас ми його вітаємо і вважаємо це логічним кроком, правильним кроком. Жодний персональний імунітет не може бути гарантією для злочинців, щоб уникнути злочину, який вони скоюють", - додав він.

Покрокові дії дуже прості - якщо люди, на яких видано ордери на затримання та арешт, приїдуть до будь-якої країни, яка є ратифікантом Римського статуту, вони мають бути затримані та передані до Гааги. Це стосується лише країн-ратифікантів.

"Рішення МКС означає, що цивілізований світ прокидається, доктрина міжнародного права відновлює свою силу, а міжнародним злочинцям немає місця на карті цивілізованого світу. Це лише перший, але потужний юридичний удар, який світ завдає кривдникам миру та спокійного життя", - зазначив Смирнов.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд (Гаага, Нідерланди) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна. РБК-Україна зібрало все, що відомо на цей час у матеріалі - "Історичне рішення. Гаага видала ордер на арешт Путіна: що чекає на диктатора".