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Персонал медцентра в Новых Санжарах вывезли с объекта

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 14:41
Персонал медцентра в Новых Санжарах вывезли с объекта
Фото: санаторий Новые Санжары (poltava.to)

За украинцами на карантине будут наблюдать другие медики

Перед размещением эвакуированных из Уханя украинцев в медицинском центре в Новых Санжарах с объекта вывезли весь персонал. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что персонал, который ранее работал в "Новых Санжарах", вывезли с объекта.

"Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новые Санжары для того, чтобы успокоить местных жителей, прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Министр заверил, что эвакуированные уже прошли 10 дней инкубационного периода, а симптомы коронавируса не были обнаружены.

Ранее также стало известно, что колонна с эвакуированными из Уханя выехала с территории харьковского аэропорта. Сейчас они в сопровождении автомобилей полиции направляются в Новые Санжары. По состоянию на 14:30 ситуация в поселке успокоилась, новых столкновений с полицией не происходит.

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