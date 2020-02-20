Персонал медцентру в Нових Санжарах вивезли з об'єкта

Фото: санаторій Нові Санжари (poltava.to)

За українцями на карантині будуть спостерігати інші медики

Перед розміщенням евакуйованих з Уханя українців в медичному центрі у Нових Санжарах з об'єкта вивезли весь персонал. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що персонал, який раніше працював в "Нових Санжарах", вивезли з об'єкта.

"Ніхто з них не буде контактувати з розміщеними в обсервації. У складі групи, яка буде розміщена в обсервації, є і лікарі, і медперсонал, і технічні фахівці для забезпечення належного перебування і безпеки людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Нових Санжар для того, щоб заспокоїти місцевих мешканців, прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Міністр запевнив, що евакуйовані вже пройшли 10 днів інкубаційного періоду, а симптоми коронавірусу не були виявлені.

Раніше також стало відомо, що колона з евакуйованими з Уханя виїхала з території харківського аеропорту. Зараз вони в супроводі автомобілів поліції направляються в Нові Санжари. Станом на 14:30 ситуація в селищі заспокоїлася, нових зіткнень з поліцією не відбувається.