Колонна с эвакуированными из Уханя выехала из харьковского аэропорта

Фото: эвакуированные в аэропорту Харькова (057.ua)

Колонна выдвинулась в Полтавскую область

Колонна с эвакуированными из Уханя украинцами и гражданами других стран выехала из харьковского аэропорта. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что все пассажиры самолета из китайского Уханя погрузились в автобусы и в сопровождении автомобилей полиции выдвинулись в Полтавскую область. На момент отправления у всех эвакуированных были стабильные показатели здоровья.

Кроме того, стало известно, что пассажиров и экипаж самолета сопровождали киевские медики, а перед вылетом у одной пассажирки ненамного повысилась температура. По прилету ее осмотрели, состояние у всех прибывших удовлетворительное. При этом сообщается, что женщина, у которой была повышенная температура, не является гражданкой Украины.

Вещи пассажиров дезинфицировали, багаж доставят отдельной машиной.

Напомним, ранее сообщалось, что медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области изолируют и переведут на строгий режим. Эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран разместят в нем на две недели. Именно столько продлится период карантина и обсервации.