Персики на зиму половинками. Вони не зрівняються з магазинними

У сезон персиків саме час подбати про солодкі заготовки на зиму. Серед найулюбленіших варіантів господинь - цілі половинки у сиропі, які залишаються твердими, ароматними й неймовірно смачними. Такий десерт чудово смакує дітям, а дорослі охоче додають його до випічки чи подають як самостійну страву.
Як приготувати персики на зиму половинками, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook кулінарки Jayne lubowitz
Цей рецепт розрахований на 6 літрових баночок, але за бажанням можна зробити й пів порції.
Добре промийте персики й обережно видаліть кісточки, розрізавши їх навпіл. Якщо хочете, зніміть шкірочку – так плоди будуть ніжнішими, хоча можна залишити її для яскравішого смаку.
Персики виходять ціленькими, тверденькими та дуже ароматними. Взимку їх можна подавати дітям як корисний десерт, використовувати для прикрашання тортів чи додавати до пирогів. Одного разу скуштувавши ці солодкі плоди у сиропі, захочеться знову повертатися до їхнього смаку.
Вас може зацікавити