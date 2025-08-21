Персики на зиму половинками. Вони не зрівняються з магазинними

Цей рецепт розрахований на 6 літрових баночок, але за бажанням можна зробити й пів порції.

Що потрібно:

35–40 стиглих персиків

400 г цукру

1 ч. л. лимонної кислоти

2 літри води

стерилізовані банки та кришки

Як приготувати:

Добре промийте персики й обережно видаліть кісточки, розрізавши їх навпіл. Якщо хочете, зніміть шкірочку – так плоди будуть ніжнішими, хоча можна залишити її для яскравішого смаку.

Викладіть половинки у банки - по 6-7 штук у кожну, не заповнюючи посудину вщерть.

Закип’ятіть 2 літри води та залийте персики. Прикрийте кришками і дайте банкам охолонути.

Коли вода вистигне, злийте її назад у каструлю, додайте цукор і доведіть сироп до кипіння.

У кожну банку киньте дрібку лимонної кислоти й залийте гарячим сиропом.

Закрутіть кришки, переверніть банки догори дном і добре вкутайте ковдрою до повного охолодження.

Персики виходять ціленькими, тверденькими та дуже ароматними. Взимку їх можна подавати дітям як корисний десерт, використовувати для прикрашання тортів чи додавати до пирогів. Одного разу скуштувавши ці солодкі плоди у сиропі, захочеться знову повертатися до їхнього смаку.