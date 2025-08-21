Персики на зиму половинками. Они не сравнятся с магазинными

Этот рецепт рассчитан на 6 литровых баночек, но при желании можно сделать и полпорции.

Что нужно:

35-40 спелых персиков

400 г сахара

1 ч. л. лимонной кислоты

2 литра воды

стерилизованные банки и крышки

Как приготовить:

Хорошо промойте персики и осторожно удалите косточки, разрезав их пополам. Если хотите, снимите кожицу - так плоды будут более нежными, хотя можно оставить ее для более яркого вкуса.

Выложите половинки в банки - по 6-7 штук в каждую, не заполняя емкость до краев.

Вскипятите 2 литра воды и залейте персики. Прикройте крышками и дайте банкам остыть.

Когда вода остынет, слейте ее обратно в кастрюлю, добавьте сахар и доведите сироп до кипения.

В каждую банку бросьте щепотку лимонной кислоты и залейте горячим сиропом.

Закрутите крышки, переверните банки вверх дном и хорошо укутайте одеялом до полного остывания.

Персики получаются целенькими, твердыми и очень ароматными. Зимой их можно подавать детям как полезный десерт, использовать для украшения тортов или добавлять в пироги. Однажды попробовав эти сладкие плоды в сиропе, захочется снова возвращаться к их вкусу.