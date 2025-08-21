Персики на зиму половинками. Они не сравнятся с магазинными

В сезон персиков самое время позаботиться о сладких заготовках на зиму. Среди самых любимых вариантов хозяек - целые половинки в сиропе, которые остаются твердыми, ароматными и невероятно вкусными. Такой десерт прекрасно подходит детям, а взрослые охотно добавляют его к выпечке или подают как самостоятельное блюдо.
Как приготовить персики на зиму половинками, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook кулинарки Jayne lubowitz
Этот рецепт рассчитан на 6 литровых баночек, но при желании можно сделать и полпорции.
Хорошо промойте персики и осторожно удалите косточки, разрезав их пополам. Если хотите, снимите кожицу - так плоды будут более нежными, хотя можно оставить ее для более яркого вкуса.
Персики получаются целенькими, твердыми и очень ароматными. Зимой их можно подавать детям как полезный десерт, использовать для украшения тортов или добавлять в пироги. Однажды попробовав эти сладкие плоды в сиропе, захочется снова возвращаться к их вкусу.
