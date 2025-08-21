RU

Персики на зиму половинками. Они не сравнятся с магазинными

Фото: Как законсервировать на зиму персики (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

В сезон персиков самое время позаботиться о сладких заготовках на зиму. Среди самых любимых вариантов хозяек - целые половинки в сиропе, которые остаются твердыми, ароматными и невероятно вкусными. Такой десерт прекрасно подходит детям, а взрослые охотно добавляют его к выпечке или подают как самостоятельное блюдо.

Как приготовить персики на зиму половинками, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook кулинарки Jayne lubowitz

Этот рецепт рассчитан на 6 литровых баночек, но при желании можно сделать и полпорции.

Что нужно:

  • 35-40 спелых персиков
  • 400 г сахара
  • 1 ч. л. лимонной кислоты
  • 2 литра воды
  • стерилизованные банки и крышки

Как приготовить:

Хорошо промойте персики и осторожно удалите косточки, разрезав их пополам. Если хотите, снимите кожицу - так плоды будут более нежными, хотя можно оставить ее для более яркого вкуса.

  • Выложите половинки в банки - по 6-7 штук в каждую, не заполняя емкость до краев.
  • Вскипятите 2 литра воды и залейте персики. Прикройте крышками и дайте банкам остыть.
  • Когда вода остынет, слейте ее обратно в кастрюлю, добавьте сахар и доведите сироп до кипения.
  • В каждую банку бросьте щепотку лимонной кислоты и залейте горячим сиропом.
  • Закрутите крышки, переверните банки вверх дном и хорошо укутайте одеялом до полного остывания.

Персики получаются целенькими, твердыми и очень ароматными. Зимой их можно подавать детям как полезный десерт, использовать для украшения тортов или добавлять в пироги. Однажды попробовав эти сладкие плоды в сиропе, захочется снова возвращаться к их вкусу.

