В Персидском заливе атаке подверглось израильское грузовое судно

Израильское торговое судно подверглось атаке возле побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По разным данным, удар был нанесен ракетой, выпущенной с иранского корабля или беспилотником.
Об этом сообщили ливанский телеканал Al Mayadeen и Al Arabiya.
По их информации, нападение на израильское судно было совершено в районе эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Отмечается, что судно принадлежит израильской компании PCC.
Как передает Al Arabiya, израильское судно направлялось из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно "получило незначительные повреждения". Жертв среди членов команды нет, о пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, судно было атаковано ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника.
Напомним, 6 апреля в Красном море на борту иранского судна Saviz сработало взрывное устройство. Последние несколько лет судно использовалось для сопровождения грузовых кораблей.
Отметим, в марте Иран запустил ракету в израильское грузовое судно. Инцидент произошел в Аравийском море. Контейнеровоз смог продолжить свой путь в Индию.
Ранее РБК-Украина писало, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа. Судно шло под флагом Либерии.