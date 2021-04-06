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Иран заявил о подрыве в Красном море своего судна, в его корпус заложили мины

Новина українською → Иран, Вторник 06 апреля 2021 23:12
Иран заявил о подрыве в Красном море своего судна, в его корпус заложили мины Фото: иранское судно (tasnimnews.com)
Автор: РБК-Украина

В Красном море на иранском судне Saviz сработало взрывное устройство. Последние несколько лет судно использовалось для сопровождения грузовых кораблей.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что взрыв произошел на борту судна Saviz в результате заложенного в его корпусе взрывного устройства. По первоначальной информации, инцидент произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи. Подтверждения от официальных властей страны пока нет. Данные о погибших и пострадавших, а также о состоянии судна, отсутствуют.

По данным издания, судно Saviz несколько лет курсирует в Красном море. Его использует Корпус стражей Исламской революции (КСИР) для сопровождения торговых и грузовых судов.

Напомним, в марте Иран запустил ракету в израильское грузовое судно. Инцидент произошел в Аравийском море. Контейнеровоз смог продолжить свой путь в Индию.

Ранее РБК-Украина писало, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа. Судно шло под флагом Либерии.

Также сообщалось, что у берегов Африки неизвестные напали на судно под флагом Коморских островов, с которого похитили двух членов экипажа. Его атаковали скоростной лодкой.

Кроме того, у берегов Бенина пираты захватили судно Tommi Ritscher, тогда был похищен украинец.

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