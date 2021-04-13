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У Перській затоці атаці піддалося ізраїльське вантажне судно

Автор: РБК-Україна

Ізраїльське торгове судно піддалося атаці біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). За різними даними, удар був нанесений ракетою, випущеною з іранського корабля або безпілотником.

Про це повідомили ліванський телеканал Al Mayadeen і Al Arabiya.

За їхньою інформацією, напад на ізраїльське судно було скоєно в районі емірату Фуджейра, що входить до складу ОАЕ. Відзначається, що судно належить ізраїльської компанії PCC.

Як передає Al Arabiya, ізраїльське судно прямувало з кувейтського порту Ахмаді. В результаті атаки воно "зазнало незначних пошкоджень". Жертв серед членів команди немає, про потерпілих не повідомляється.

За попередніми даними, судно було атаковане ракетою, запущеною з іранського судна або безпілотника.

Нагадаємо, 6 квітня в Червоному морі на борту іранського судна Saviz спрацював вибуховий пристрій. Останні кілька років судно використовувалося для супроводу вантажних кораблів.

Відзначимо, в березні Іран запустив ракету в ізраїльське вантажне судно. Інцидент стався в Аравійському морі. Контейнеровоз зміг продовжити свій шлях до Індії.

Раніше РБК-Україна писало, що в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер "Curacao Trader" і 15 членів екіпажу. Судно йшло під прапором Ліберії.

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