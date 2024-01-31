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Не з першої спроби. В міськраді Сум відсторонили від обов'язків мера Лисенка

Фото: мер Сум Олександ Лисенко (smr gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Депутати міськради Сум відсторонили від виконання обов'язків мера Сум Олександра Лисенка 31 січня. Для цього їм знадобилось не одна, а дві спроби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Данкор онлайн.

"З першої спроби депутатам не вдалося назбирати необхідну кількість голосів - 2/3 вд складу ради, тобто 28 з 41. З другої - додався один депутат, який доїхав до засідання", - пишуть журналісти.

Тож за висловлення недовіри та відсторонення від посади міського голови Олександра Лисенка проголосували рівно 28 депутатів. 

Також депутати 26 голосами розпустили виконком, хоча для цього необхідно була половина голосів від складу, тобто 22.

Затримання мера Сум

Українські правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

Правоохоронці розповіли, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Їх викрили "на гарячому" під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.

Вже 3 жовтня йому повідомили про підозру, а 9 жовтня Вищий антикорупційний суд усунув його з посади. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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