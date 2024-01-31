Не с первой попытки. В горсовете Сум отстранили от обязанностей мэра Лысенко

"С первой попытки депутатам не удалось собрать необходимое количество голосов - 2/3 от состава совета, то есть 28 из 41. Со второй - добавился один депутат, доехавший до заседания", - пишут журналисты.

Поэтому за выражение недоверия и отстранение от должности городского головы Александра Лысенко проголосовали ровно 28 депутатов.

Также депутаты 26 голосами распустили исполком, хотя для этого требовалась половина голосов от состава, то есть 22.

Задержание мэра Сум

Украинские правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки 2 октября 2023 года. Кроме него, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Правоохранители рассказали, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Их разоблачили "на горячем" во время получения последнего транша - 1,4 млн грн.

Уже 3 октября прошлого года ему сообщили о подозрении, а 9 октября 2023 года Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности. Подробнее - в материале РБК-Украина.