Перший землетрус у червні: де в Україні зафіксували підземні поштовхи (карта)

Основні відомості про цей землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус 3 червня 2026 року було зареєстровано о 13:42:44 за київським часом.

Зазначається, що його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,1.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - констатували експерти Головного центру спеціального контролю.

Де саме в Україні стався землетрус

Спеціалісти ГЦСК розповіли, що зафіксований 3 червня землетрус стався:

в Івано-Франківській області ;

; на глибині 9 км.

Координати джерела підземних поштовхів є такими:

48,9 пн.ш. (широта);

23,83 сх.д. (довгота).

Параметри зафіксованого 3 червня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

У Головному центрі спеціального контролю уточнили, що йдеться про ділянку у Вигодській територіальній громаді Калуського району області.

Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували неподалік від села Новий Мізунь.

Джерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Якщо ж дивитися на карту ширше, подія трапилась між Славським і Долиною.

Місцерозташування джерела землетрусу 3 червня 2026 року (карта: gcsk.gov.ua)

Про що просять всіх українців

Насамкінець фахівці ГЦСК звернулись до українців із важливим проханням.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням (на офіційному сайті установи, - Ред.)", - закликали громадян.

Експерти пояснили, що це допоможе "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".