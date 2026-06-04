Перший землетрус у червні: де в Україні зафіксували підземні поштовхи (карта)

Вдень середи, 3 червня, в одній з областей України зареєстрували землетрус.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).
Згідно з інформацією ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус 3 червня 2026 року було зареєстровано о 13:42:44 за київським часом.
Зазначається, що його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,1.
"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - констатували експерти Головного центру спеціального контролю.
Спеціалісти ГЦСК розповіли, що зафіксований 3 червня землетрус стався:
Координати джерела підземних поштовхів є такими:
У Головному центрі спеціального контролю уточнили, що йдеться про ділянку у Вигодській територіальній громаді Калуського району області.
Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували неподалік від села Новий Мізунь.
Якщо ж дивитися на карту ширше, подія трапилась між Славським і Долиною.
Насамкінець фахівці ГЦСК звернулись до українців із важливим проханням.
"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням (на офіційному сайті установи, - Ред.)", - закликали громадян.
Експерти пояснили, що це допоможе "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".
Нагадаємо, на початку лютого 2026 року землетрус з моря відчули у кількох областях України.
Наприкінці травня спеціалісти зафіксували ще один землетрус у Чорному морі - біля кримського узбережжя.
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