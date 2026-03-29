Перший візит за 500 років: Лев XIV прибув до Монако з несподівано жорстким закликом до багатіїв

У суботу, 28 березня 2026 року, понтифік прибув до княжої держави з офіційним одноденним візитом, ставши першим Папою з часу останньої такої подорожі в 1538 році - подію, що має символічне значення для відносин Ватикану та малих європейських держав.

Попри урочистий прийом і сонячну погоду, промова Папи була позбавлена дипломатичних пестливостей.

Так, звертаючись до натовпу, що зібрався біля офіційної резиденції принца Альберта II, понтифік наголосив, що концентрація багатства в князівстві має стати не предметом захоплення, а інструментом служіння соціальній справедливості, підтримки нужденних і мирним ініціативам. Він закликав мешканців "податкового раю" переглянути своє ставлення до капіталу.

"Багатство не має бути "стриманим", воно повинно служити закону, справедливості та нужденним", - зауважив Лев XIV. "Багатство Монако має стати інструментом для покращення життя кожного, а не просто притулком для розкоші", - резюмував Папа під час зустрічі.

До речі, Папа подарував принцу Альберту унікальну мозаїку із зображенням Святого Франциска Ассизького - святого, який покинув життя в розкоші, щоб присвятити себе бідним. Це стало промовистим натяком на те, якої поведінки Ватикан очікує від світових лідерів.

Крім того, у своїй промові Папа також підтримав позицію Монако щодо захисту людського життя, зокрема похвалив вето князя на законопроєкт із легалізації абортів, і закликав до глибшого втілення католицьких цінностей у всіх сферах життя.

Візит на тлі глобальної тривоги

Приїзд Папи відбувся у надзвичайно напружений момент. Поки в Монако панує спокій, світ здригається від триваючої війни в Ірані.

Місцеві мешканці, які вітали понтифіка, зазначали, що сподіваються на його роль як миротворця.

"Він міг би об’єднати людей... зараз панує велика напруженість", - поділився думками один із присутніх на площі.

Зауважимо, що даний візит став другою міжнародною поїздкою Лева XIV після обрання у 2025 році і частиною ширшої дипломатичної активності, що включає майбутні заплановані подорожі до Африки та Іспанії, і підкреслює прагнення Святого Престолу зміцнювати духовні й моральні зв’язки в усьому світі.