Не перший випадок. Офіцеру, який побив строковика в Івано-Франківську, загрожує 12 років в'язниці

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця сьогодні з'явилося на одному з українських телеграм-каналів", - пише пресслужба.

Наразі працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини й опитують свідків, а також потерпілого. Також вдалось встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців.

В рамках ч. 5 ст. 426-1 КК України, офіцеру загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Фото: ДБР встановила інші факти знущань офіцера (t.me/DBRgovua)