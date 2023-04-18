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Не перший випадок. Офіцеру, який побив строковика в Івано-Франківську, загрожує 12 років в'язниці

Фото: ДБР встановила інші факти знущань офіцера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області. Було встановлено й інші випадки знущань з боку офіцера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДБР.

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця сьогодні з'явилося на одному з українських телеграм-каналів", - пише пресслужба.

Наразі працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини й опитують свідків, а також потерпілого. Також вдалось встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців.

В рамках ч. 5 ст. 426-1 КК України, офіцеру загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Фото: ДБР встановила інші факти знущань офіцера (t.me/DBRgovua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що офіцера, який побив військового в Івано-Франківську, відсторонили від службових обов'язків.

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