Не первый случай. Офицеру, избившему срочника в Ивано-Франковске, грозит 12 лет тюрьмы

"Работники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего сегодня появилось на одном из украинских телеграм-каналов", - пишет пресс-служба.

Сейчас сотрудники ГБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части и опрашивают свидетелей, а также потерпевшего. Также удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими.

В рамках ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, офицеру грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Фото: ДБР установила другие факты издевательств офицера (t.me/DBRgovua)