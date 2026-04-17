Перший танкер з нафтою пройшов Ормузьку протоку після блокади США, - ЗМІ
Танкер Shalamar під прапором Пакистану став першим судном, який вийшов через Ормузьку протоку з вантажем сирої нафти з початку блокади США 13 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними системи відстеження суден, у четвер пізно ввечері танкер Shalamar пройшов південніше острова Ларак в Ірані та вийшов в Оманську затоку.
Судно завантажило близько 450 тис. барелів сирої нафти на острові Дас в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Танкер типу Aframax, який наразі завантажений приблизно наполовину, вказує пакистанський порт Карачі як кінцевий пункт призначення.
Зазначається, що на тлі обмежень, запроваджених у регіоні, ВМС США вимагають від судновласників отримувати дозволи як від іранської, так і від американської сторони для вивезення нафти та інших вантажів з Перської затоки.
Раніше, минулої неділі, Shalamar вже намагався пройти Ормузьку протоку та увійти до Перської затоки, однак тоді розвернувся на тлі зриву переговорів між Іраном і США.
Згодом танкер знову здійснив прохід і вирушив у напрямку острова Дас, що належить ОАЕ.
Блокада США Ормузької протоки
Нагадаємо, Центральне командування США оголосило про запровадження повної блокади морського сполучення з Іраном з 13 квітня за наказом президента Дональда Трампа.
Обмеження діють у Перській та Оманській затоках і стосуються всіх суден, що прямують до або з іранських портів. Трамп пригрозив, що порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано.
Як повідомляють західні ЗМІ, від початку дії блокади США змусили щонайменше 13 суден, які вийшли з іранських портів, змінити курс.
Водночас інші медіа пишуть, що попри оголошені обмеження, підсанкційний китайський танкер перетнув Ормузьку протоку попри блокаду.
Крім того, повідомляється, що підсанкційні судна, пов’язані з Іраномє, почали використовувати альтернативні маршрути для проходу через Ормузьку протоку на тлі американських обмежень, які тривають уже третій день.