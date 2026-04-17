Перший танкер з нафтою пройшов Ормузьку протоку після блокади США, - ЗМІ

11:36 17.04.2026 Пт
2 хв
Судно здійснило рідкісний захід та вихід через протоку
aimg Ірина Глухова
Перший танкер з нафтою пройшов Ормузьку протоку після блокади США, - ЗМІ

Танкер Shalamar під прапором Пакистану став першим судном, який вийшов через Ормузьку протоку з вантажем сирої нафти з початку блокади США 13 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними системи відстеження суден, у четвер пізно ввечері танкер Shalamar пройшов південніше острова Ларак в Ірані та вийшов в Оманську затоку.

Судно завантажило близько 450 тис. барелів сирої нафти на острові Дас в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Танкер типу Aframax, який наразі завантажений приблизно наполовину, вказує пакистанський порт Карачі як кінцевий пункт призначення.

Зазначається, що на тлі обмежень, запроваджених у регіоні, ВМС США вимагають від судновласників отримувати дозволи як від іранської, так і від американської сторони для вивезення нафти та інших вантажів з Перської затоки.

Раніше, минулої неділі, Shalamar вже намагався пройти Ормузьку протоку та увійти до Перської затоки, однак тоді розвернувся на тлі зриву переговорів між Іраном і США.

Згодом танкер знову здійснив прохід і вирушив у напрямку острова Дас, що належить ОАЕ.

Блокада США Ормузької протоки

Нагадаємо, Центральне командування США оголосило про запровадження повної блокади морського сполучення з Іраном з 13 квітня за наказом президента Дональда Трампа.

Обмеження діють у Перській та Оманській затоках і стосуються всіх суден, що прямують до або з іранських портів. Трамп пригрозив, що порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано.

Як повідомляють західні ЗМІ, від початку дії блокади США змусили щонайменше 13 суден, які вийшли з іранських портів, змінити курс.

Водночас інші медіа пишуть, що попри оголошені обмеження, підсанкційний китайський танкер перетнув Ормузьку протоку попри блокаду.

Крім того, повідомляється, що підсанкційні судна, пов’язані з Іраномє, почали використовувати альтернативні маршрути для проходу через Ормузьку протоку на тлі американських обмежень, які тривають уже третій день.

