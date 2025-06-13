Перший святий-міленіал: церква офіційно оголосила дату канонізації підлітка Карло Акутіса

Канонізація Карла Акутіса

Карло Акутіс був італійцем британського походження. Хлопець помер у 15-річному віці від лейкемії у 2006 році. Спочатку його мали проголосити святим 27 квітня, але процес було призупинили через смерть Папи Франциска.

Лев оголосив нову дату під час зустрічі з кардиналами для обговорення питань канонізації у п’ятницю. Папа не зазначив, де відбудеться церемонія, але канонізацію зазвичай проводять на площі Святого Петра. Ймовірно, на подію прибудуть десятки тисяч людей.

Додамо, що під час церемонії 7 вересня Папа Лев також оголосить святим П'єра Джорджо Фрассаті - молодого італійця, який присвятив себе допомозі бідним і помер від поліомієліту у 1920-х роках.

Перший святий з покоління міленіалів

Карло Акутіс народився в Лондоні у 1991 році, але згодом разом із батьками-італійцями переїхав до Мілана. Ще з дитинства він виявляв глибоку віру та співчуття: у три роки захотів відвідувати церкву, а свої кишенькові гроші віддавав на потреби бідних.

Карло підтримував однокласників у складних ситуаціях, допомагав дітям з інвалідністю та завжди був небайдужим до чужого болю. Він також був комп’ютерним вундеркіндом - ще у початковій школі навчився програмувати. Згодом почав створювати сайти для католицьких організацій і зібрав онлайн-архів чудес з усього світу, популяризуючи віру через інтернет.

"Карло був звичайною дитиною, як інші. Він грався, мав друзів і ходив до школи. Але його надзвичайною рисою було те, що він відкрив двері свого серця Ісусу та поставив Ісуса на перше місце у своєму житті", - розповіла мати хлопця Антонія Сальцано.

Зарахування до святих

Канонізація означає, що церква офіційно визнає людину святою та переконана, що вона перебуває на небесах поруч із Богом.

Рішення про канонізацію ухвалює спеціальний ватиканський департамент, який вивчає життя кандидата на святість. Важливо підтвердити, що ця особа жила праведно, а також - зазвичай - перевірити щонайменше два чуда, які сталися за її заступництвом після смерті.

Акутісу приписують зцілення 4-річного бразильського хлопчика з серйозною мальформацією підшлункової залози та 21-річної коста-риканської жінки, яка була на межі смерті після велосипедної аварії. Батьки обох осіб молилися до Акутіса про допомогу, повідомила церковна влада.