ПЦУ канонізувала священника, який жив у Києві 400 років тому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія.

Цей духовний подвижник, який очолював монастир у складний період на зламі 16–17 століть, тепер буде шануватися як святий Київської єпархії.

Єлисей Плетенецький мав благородний титул у світському житті, але обрав чернечий шлях, присвятивши себе служінню Господу. Він відомий своєю відданістю Православній Церкві, заснував Печерську друкарню та був одним із творців Київської Братської школи, значно сприяючи духовному розвитку України.

Завдяки його зусиллям традиція Лаври була доповнена обов’язковими проповідями під час богослужінь, що збагатило духовне життя монастиря.

Церква продовжує прославляти українських святих

Це канонізація продовжує традицію визнання українських подвижників, серед яких уже є митрополити Київські, такі як Петро Могила та Іов Борецький, а також благовірні князі Ярослав Мудрий та Костянтин Острозький. На сторінках церковної історії залишаються незабутні постаті, такі як гетьман Петро Сагайдачний і праведний кошовий отаман Петро Калнишевський.

Церква також прославила подвижників благочестя Іова і Феодосія Манявських, а також Меркурія Чернігівського. Нещодавно була канонізована засновниця Київської Братської школи Єлизавета Гулевич.

"Як і кожна Помісна Церква, наша Українська Церква також протягом усіх періодів своєї історії народжувала святих. Через зовнішні обставини та чужинницьке панування не всі з них були гідно вшановані в минулому. Але нині, коли ми звільнилися від ярма «русского міра», який послідовно намагався привчати народ до думки, що святість походить лише з Московії чи можлива лише у зв’язку з нею – ми повертаємо заслужену славу нашим подвижникам і праведникам. Щоби дивлячись на приклад їхнього життя і подвигів нові покоління Української Церкви стверджувалися у доброму виконанні Божих заповідей та досягали спасіння й святості. - зазначив Митрополит Епіфаній.

Відео: Православна Церква України

(https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Нещодавно минуло 400 років від часу смерті Єлисея, і його канонізація стала частиною ширшого вшанування українських подвижників. Це прославлення продовжує низку канонізацій видатних діячів українського православ’я, які мали великий вплив на збереження національної духовної спадщини.