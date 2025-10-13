Перший пакет PURL на 2 млрд доларів вже в роботі, ще 7 країн хочуть долучитися, - Сибіга

"Маємо сьогодні 6 країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження цієї програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще 7 країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - сказав Сибіга.

Він додав, що наступними кроками стануть заходи по лінії військових та Міністерства оборони. Зокрема - засідання міністрів оборони ЄС.

"Ми очікуємо "Рамштайн". Тому мені здається, що це добрі майданчики, де ця тематика буде обговорюватись і можна очікувати практичні результати", - заявив він.

Що таке PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США та НАТО, створена для прискорення постачання зброї в Україну. За програмою Київ складає список пріоритетних потреб у озброєнні та передає його союзникам.

Країни-партнери фінансують закупівлю американських зразків озброєння, які відповідають цим потребам. Кошти надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого зброю купують безпосередньо у США.

У вересні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.