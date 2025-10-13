Первый пакет PURL на 2 млрд долларов уже в работе, еще 7 стран хотят присоединиться, - Сибига

Первый пакет программы PURL на сумму 2 млрд долларов уже реализуется. Еще семь стран желают присоединиться к программе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
"Имеем сегодня 6 стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения этой программы. И мы можем по состоянию на сегодня говорить о намерении еще 7 стран выступить участниками с конкретным вкладом этой программы", - сказал Сибига.
Он добавил, что следующими шагами станут мероприятия по линии военных и Министерства обороны. В частности - заседание министров обороны ЕС.
"Мы ожидаем "Рамштайн". Поэтому мне кажется, что это хорошие площадки, где эта тематика будет обсуждаться и можно ожидать практические результаты", - заявил он.
Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, созданная для ускорения поставок оружия в Украину. По программе Киев составляет список приоритетных потребностей в вооружении и передает его союзникам.
Страны-партнеры финансируют закупку американских образцов вооружения, которые соответствуют этим потребностям. Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего оружие покупают непосредственно у США.
В сентябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
Как рассказывал президент Владимир Зеленский, он рассчитывает на выделение странами Европы по 1 млрд евро в месяц на закупку американского оружия в рамках механизма PURL.