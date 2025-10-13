Первый пакет PURL на 2 млрд долларов уже в работе, еще 7 стран хотят присоединиться, - Сибига

Первый пакет программы PURL на сумму 2 млрд долларов уже реализуется. Еще семь стран желают присоединиться к программе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

"Имеем сегодня 6 стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения этой программы. И мы можем по состоянию на сегодня говорить о намерении еще 7 стран выступить участниками с конкретным вкладом этой программы", - сказал Сибига.

Он добавил, что следующими шагами станут мероприятия по линии военных и Министерства обороны. В частности - заседание министров обороны ЕС.

"Мы ожидаем "Рамштайн". Поэтому мне кажется, что это хорошие площадки, где эта тематика будет обсуждаться и можно ожидать практические результаты", - заявил он.

Что такое PURL

Механизм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, созданная для ускорения поставок оружия в Украину. По программе Киев составляет список приоритетных потребностей в вооружении и передает его союзникам.

Страны-партнеры финансируют закупку американских образцов вооружения, которые соответствуют этим потребностям. Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего оружие покупают непосредственно у США.

В сентябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.