Перший крок до західної присутності: Україна, Франція і Британія підписали декларацію

У Парижі створено координаційну групу, яка забезпечуватиме оперативну взаємодію між країнами коаліції добровольців, Сполученими Штатами Америки та Україною.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з лідерами "коаліції охочих" за результатами саміту у Парижі.
За його словами, новий механізм дозволить повністю інтегрувати залучені збройні сили та забезпечити узгоджені дії на оперативному рівні. Координаційна група працюватиме у взаємодії зі штабом коаліції, який уже функціонує в Парижі.
Макрон зазначив, що в межах коаліції, спираючись на напрацювання останніх місяців, було посилено підхід до безпеки за двома ключовими напрямами.
Перший з них - створення механізмів контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Керівну роль у цьому процесі відіграватимуть США, за участі низки держав, які висловили готовність долучитися.
Другий напрям стосується довгострокової підтримки України, насамперед її Збройних сил, які, за словами французького президента, залишаються і надалі залишатимуться першою лінією оборони та стримування агресії.
"Тому ми запланували, на основі формату добровільної армії, 800 000 осіб, тренування, можливості та всі засоби, щоб ця армія могла стримати будь-яку нову агресію", - заявив він.
6 січня в Парижі партнери України провели зустріч, присвячену майбутнім гарантіям безпеки для Києва у разі припинення війни з Росією. Ключовими темами стали узгодження спільної позиції України, Європи та США, а також можливість розміщення іноземних військових після встановлення перемир’я.
Очікується, що на рівні лідерів сторони доопрацюють проєкти безпекових домовленостей із акцентом на гарантіях та відновленні України, після чого переговори продовжаться у США. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що документи, які закріплять спільну американо-європейську позицію, можуть бути підписані найближчим часом, імовірно у Вашингтоні.
За даними Sky News, союзники також готуються взяти на себе юридично зобов’язуючі гарантії на випадок нової агресії з боку РФ.
Напередодні саміту Reuters оприлюднило проєкт декларації, який передбачає військову, розвідувальну й логістичну підтримку України, дипломатичні кроки та запровадження додаткових санкцій проти Росії, однак документ поки не затверджений лідерами країн-учасниць.