Перший крок до західної присутності: Україна, Франція і Британія підписали декларацію

За його словами, новий механізм дозволить повністю інтегрувати залучені збройні сили та забезпечити узгоджені дії на оперативному рівні. Координаційна група працюватиме у взаємодії зі штабом коаліції, який уже функціонує в Парижі.

Макрон зазначив, що в межах коаліції, спираючись на напрацювання останніх місяців, було посилено підхід до безпеки за двома ключовими напрямами.

Перший з них - створення механізмів контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Керівну роль у цьому процесі відіграватимуть США, за участі низки держав, які висловили готовність долучитися.

Другий напрям стосується довгострокової підтримки України, насамперед її Збройних сил, які, за словами французького президента, залишаються і надалі залишатимуться першою лінією оборони та стримування агресії.

"Тому ми запланували, на основі формату добровільної армії, 800 000 осіб, тренування, можливості та всі засоби, щоб ця армія могла стримати будь-яку нову агресію", - заявив він.