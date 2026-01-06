Первый шаг к западному присутствию: Украина, Франция и Британия подписали декларацию

В Париже создана координационная группа, которая будет обеспечивать оперативное взаимодействие между странами коалиции добровольцев, Соединенными Штатами Америки и Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих" по результатам саммита в Париже.
По его словам, новый механизм позволит полностью интегрировать привлеченные вооруженные силы и обеспечить согласованные действия на оперативном уровне. Координационная группа будет работать во взаимодействии со штабом коалиции, который уже функционирует в Париже.
Макрон отметил, что в рамках коалиции, опираясь на наработки последних месяцев, был усилен подход к безопасности по двум ключевым направлениям.
Первое из них - создание механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня. Руководящую роль в этом процессе будут играть США, при участии ряда государств, которые выразили готовность присоединиться.
Второе направление касается долгосрочной поддержки Украины, прежде всего ее Вооруженных сил, которые, по словам французского президента, остаются и в дальнейшем будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии.
"Поэтому мы запланировали, на основе формата добровольной армии, 800 000 человек, тренировки, возможности и все средства, чтобы эта армия могла сдержать любую новую агрессию", - заявил он.
6 января в Париже партнеры Украины провели встречу, посвященную будущим гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения войны с Россией. Ключевыми темами стали согласование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.
Ожидается, что на уровне лидеров стороны доработают проекты договоренностей по безопасности с акцентом на гарантиях и восстановлении Украины, после чего переговоры продолжатся в США. Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что документы, которые закрепят общую американо-европейскую позицию, могут быть подписаны в ближайшее время, предположительно в Вашингтоне.
По данным Sky News, союзники также готовятся взять на себя юридически обязывающие гарантии на случай новой агрессии со стороны РФ.
Накануне саммита Reuters обнародовало проект декларации, который предусматривает военную, разведывательную и логистическую поддержку Украины, дипломатические шаги и введение дополнительных санкций против России, однако документ пока не утвержден лидерами стран-участниц.