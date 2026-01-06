RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Первый шаг к западному присутствию: Украина, Франция и Британия подписали декларацию

Иллюстративное фото: Украина, Франция и Британия подписали декларацию о западном присутствии (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Париже создана координационная группа, которая будет обеспечивать оперативное взаимодействие между странами коалиции добровольцев, Соединенными Штатами Америки и Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих" по результатам саммита в Париже.

По его словам, новый механизм позволит полностью интегрировать привлеченные вооруженные силы и обеспечить согласованные действия на оперативном уровне. Координационная группа будет работать во взаимодействии со штабом коалиции, который уже функционирует в Париже.

Макрон отметил, что в рамках коалиции, опираясь на наработки последних месяцев, был усилен подход к безопасности по двум ключевым направлениям.

Первое из них - создание механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня. Руководящую роль в этом процессе будут играть США, при участии ряда государств, которые выразили готовность присоединиться.

Второе направление касается долгосрочной поддержки Украины, прежде всего ее Вооруженных сил, которые, по словам французского президента, остаются и в дальнейшем будут оставаться первой линией обороны и сдерживания агрессии.

"Поэтому мы запланировали, на основе формата добровольной армии, 800 000 человек, тренировки, возможности и все средства, чтобы эта армия могла сдержать любую новую агрессию", - заявил он.

 

Саммит в Париже

6 января в Париже партнеры Украины провели встречу, посвященную будущим гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения войны с Россией. Ключевыми темами стали согласование общей позиции Украины, Европы и США, а также возможность размещения иностранных военных после установления перемирия.

Ожидается, что на уровне лидеров стороны доработают проекты договоренностей по безопасности с акцентом на гарантиях и восстановлении Украины, после чего переговоры продолжатся в США. Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что документы, которые закрепят общую американо-европейскую позицию, могут быть подписаны в ближайшее время, предположительно в Вашингтоне.

По данным Sky News, союзники также готовятся взять на себя юридически обязывающие гарантии на случай новой агрессии со стороны РФ.

Накануне саммита Reuters обнародовало проект декларации, который предусматривает военную, разведывательную и логистическую поддержку Украины, дипломатические шаги и введение дополнительных санкций против России, однако документ пока не утвержден лидерами стран-участниц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМирные переговорыКоалиция желающихСоединенные Штаты АмерикиПеремирие России и Украины