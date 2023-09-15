Перший крок до відновлення репутації. В ОП закликали ООН до "перезавантаження"
Рада Безпеки ООН потребує "перезавантаження", що допоможе міжнародній інституції повернути свою репутацію.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Як відзначив Михайло Подоляк, перезавантаження Ради безпеки ООН, є першим кроком до:
- відновлення репутації глобальних інституцій;
- відновлення стабільності;
- зміцнення безпекового порядку.
"Нинішній склад органу та акредитованих "глобальних гравців" вже давно не відповідає реальному стану справ у сучасному світі, а інструмент непостійного членства не здатен виправити цю ситуацію. Багато регіональних гравців претендують на глобальне визнання, і вони мають на це свої причини", - відзначив Подоляк.
Водночас щонайменше одна країна, а саме Росія, займає місце в Раді безпеки ООН незаконно, завдяки чому активно торгує правом вето та підриває міжнародні права.
"Генеральна Асамблея ООН - ідеальне місце і час для дій. Настав час позбавити Москву права вето, оновити склад Ради Безпеки та відновити довіру до ООН", - додав радник голови Офісу президента.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Михайло Подоляк також назвав ключові завдання Збройних сил України в підготовці до деокупації Кримського півострова.
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