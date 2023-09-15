Первый шаг к возобновлению репутации. В ОП призвали ООН к "перезагрузке"
Совет Безопасности ООН нуждается в "перезагрузке", что поможет международному институту вернуть свою репутацию.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .
Как отметил Михаил Подоляк, перезагрузка Совета безопасности ООН, является первым шагом к:
- восстановлению репутации глобальных институтов;
- восстановлению стабильности;
- укреплению порядка безопасности.
"Нынешний состав органа и аккредитованных "глобальных игроков" уже давно не соответствует реальному положению дел в современном мире, а инструмент непостоянного членства не способен исправить эту ситуацию. Многие региональные игроки претендуют на глобальное признание, и они имеют на это свои причины", - отметил Подоляк.
В то же время по меньшей мере одна страна, а именно Россия, занимает место в Совете безопасности ООН незаконно, благодаря чему активно торгует правом вето и подрывает международные права.
"Генеральная Ассамблея ООН - идеальное место и время для действий. Пришло время лишить Москву права вето, обновить состав Совета Безопасности и восстановить доверие к ООН", - добавил советник главы Офиса президента.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Михаил Подоляк также назвал ключевые задачи Вооруженных сил Украины в подготовке к деоккупации Крымского полуострова.
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