Перший крок до трибуналу: Подоляк про рішення G7 щодо розслідування злочинів Росії
Рішення G7 щодо співпраці у розслідуванні воєнних злочинів Росії проти України, є першим кроком до трибуналу для винних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як відзначив радник голови Офісу президента, Росія умисно прикривається нібито "легітимними цілями", аби виправдати порушення міжнародного права й воєнні злочини проти України в цілому.
"Вона (Росія, - ред.) вторглася в іншу країну, порушуючи міжнародне право, цілеспрямовано руйнує її інфраструктуру та вчиняє масові вбивства. Рішення G7 про початок розслідування російських злочинів - перший крок на шляху до неминучого. До трибуналу", - пише Подоляк.
Міністри G7 підписали декларацію
- 28 листопада, міністри юстиції G7 зустрілись у Берліні, аби порушити питання щодо ефективного розслідування воєнних злочинів Росії проти України;
- вже 29 листопада було прийнято рішення щодо створення мережі національних контактних пунктів. До них зможуть звертатися міжнародні організації й інші країни загалом, що допоможе покращити судове переслідування російських злочинців.
"Країни G7 мають намір покращити координацію розслідувань. Докази мають бути зібрані на такому високому рівні, щоб їх можна було використати у будь-якій судовій системі, заявив міністр. Необхідні надзвичайно професійні, навчені слідчі", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина тим часом готова ініціювати зустріч міністрів МЗС для обговорення подальшої підтримки енергосистеми України.
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