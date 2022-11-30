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Первый шаг к трибуналу: Подоляк о решении G7 по расследованию преступлений России

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Среда 30 ноября 2022 11:43
Первый шаг к трибуналу: Подоляк о решении G7 по расследованию преступлений России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Решение G7 о сотрудничестве в расследовании военных преступлений России против Украины является первым шагом к трибуналу для виновных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия умышленно прикрывается якобы "легитимными целями", чтобы оправдать нарушение международного права и военные преступления против Украины в целом.

"Она (Россия, - ред.) вторглась в другую страну, нарушая международное право, целенаправленно разрушает ее инфраструктуру и совершает массовые убийства. Решение G7 о начале расследования российских преступлений - первый шаг на пути к неизбежному. К трибуналу ", - пишет Подоляк.

Министры G7 подписали декларацию

"Страны G7 намерены улучшить координацию расследований. Доказательства должны быть собраны на столь высоком уровне, чтобы их можно было использовать в любой судебной системе, заявил министр. Необходимы чрезвычайно профессиональные, обученные следователи", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия в это время готова инициировать встречу министров МИД для обсуждения дальнейшей поддержки энергосистемы Украины.

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