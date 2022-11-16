Крок до покарання. У Раді привітали рішення Чехії щодо режиму Росії

Росія щодня закріплює за собою статус терористичного режиму. Визнання цього, є першим кроком до покарання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Слуга Народу".
"Агресор щодня закріплює цей статус вбивством цивільних та руйнуванням мирних міст України. Якщо хтось вчиняє як терорист, то він - терорист. Саме таким є режим Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.), саме такою є Росія. Визнання цього - уже перший крок до покарання, а воно буде обов’язково - за всі злочини, що вчинила Росія у цій руйнівній війні!", - заявив Корнієнко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Чехії підтримали резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним. Окрім Праги, відповідне рішення було прийнято сенатом Польщі та парламентом Естонії.
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