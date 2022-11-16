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Крок до покарання. У Раді привітали рішення Чехії щодо режиму Росії

Фото: Олександр Корнієнко, перший віцеспікер парламенту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія щодня закріплює за собою статус терористичного режиму. Визнання цього, є першим кроком до покарання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Слуга Народу".

"Агресор щодня закріплює цей статус вбивством цивільних та руйнуванням мирних міст України. Якщо хтось вчиняє як терорист, то він - терорист. Саме таким є режим Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.), саме такою є Росія. Визнання цього - уже перший крок до покарання, а воно буде обов’язково - за всі злочини, що вчинила Росія у цій руйнівній війні!", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Чехії підтримали резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним. Окрім Праги, відповідне рішення було прийнято сенатом Польщі та парламентом Естонії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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