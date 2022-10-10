У парламенті Естонії планують визнати режим у Росії терористичним
Фото: у парламенті Естонії планують визнати режим у Росії терористичним (flickr by Shane MacClure)
В естонському парламенті почали збирати підписи під законопроектом, яким пропонується офіційно визнати російський режим терористичним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхельсона у Facebook.
За його словами, документом також передбачається підтвердження прихильності до територіальної цілісності України.
Міхельсон зазначив, що свої підписи поставили вже 54 депутати. Завтра, 11 жовтня, документ планують представити у парламенті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія має намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня.
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