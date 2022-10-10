Фото: у парламенті Естонії планують визнати режим у Росії терористичним (flickr by Shane MacClure)

В естонському парламенті почали збирати підписи під законопроектом, яким пропонується офіційно визнати російський режим терористичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхельсона у Facebook.