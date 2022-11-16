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Шаг к наказанию. В Раде приветствовали решение Чехии касаемо режима России

Фото: Александр Корниенко, первый вицеспикер парламента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия ежедневно закрепляет статус террористического режима. Признание этого является первым шагом к наказанию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Слуга Народа".

"Агрессор ежедневно закрепляет этот статус убийством гражданских и разрушением мирных городов Украины. Если кто-то поступает как террорист, то он - террорист. Именно таков режим Путина (Владимир Путин, президент России, - ред.), именно такова Россия. Признание этого - уже первый шаг к наказанию, а оно будет обязательно - за все преступления, совершенные Россией в этой разрушительной войне!", - заявил Корниенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чехии поддержали резолюцию по признанию российского режима террористическим. Помимо Праги соответствующее решение было принято сенатом Польши и парламентом Эстонии.

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