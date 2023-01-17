Перший Інтерсіті обладнали Starlink. До кінця року обіцяють підключити Wi-Fi у всі такі потяги

"Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів", - зазначили в УЗ.

Результати тестування продемонстрували, що доступність на маршруті складає 97%, а стабільна швидкість до 100 Мбіт/с.

"До речі, протягом року інтернет від Старлінк з‘явиться у всіх поїздах Інтерсіті+. Команда Мінцифри вже передала УЗ 450 терміналів. Наступного місяця доставимо ще одну партію. Щоб подорожуючи, ви могли працювати, дивитися серіали і спілкуватися з рідними", - зазначив Федоров.

Як повідомлялося раніше, Україна вже отримала 30 тисяч терміналів Starlink.

До того ж, партію терміналів, яку Україна отримала у лютому, мали передати для підтримки медичної й енергетичної сфери, а також у "Пункти незламності".

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