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Первый Интерсити оборудовали Starlink. До конца года обещают подключить Wi-Fi во все такие поезда

Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине появился первый поезд Интерсити+, оборудованный терминалом Starlink. До конца года Wi-Fi обещают подключить во все поезда этого типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и "Укрзализныцю".

"Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней", - отметили в УЗ.

Результаты тестирования показали, что доступность на маршруте составляет 97%, а стабильная скорость до 100 Мбит/с.

"Кстати, в течение года интернет от Старлинк появится во всех поездах Интерсити+. Команда Минцифры уже передала УЗ 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию. Чтобы путешествуя, вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными", - отметил Федоров.

Как сообщалось ранее, Украина уже получила 30 тысяч терминалов Starlink.

К тому же, партию терминалов, которую Украина получила в феврале, должны были передать для поддержки медицинской и энергетической сферы, а также "Пункты несокрушимости".

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StarlinkУкрзализныцяМинистерство цифровой трансформации