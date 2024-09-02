День знань в умовах війни: як пройшов Перший дзвоник у різних регіонах України

Перший дзвоник в умовах війни

Перший день нового навчального року багатьом школярам довелося провести вдома або за кордоном. Через постійні обстріли зі сторони Росії діти не можуть повернутися за шкільні парти. Росіяни продовжують завдавати удари по закладах освіти.

Попри постійну небезпеку діти сьогодні повернулися до школи.

Фото: Перший дзвоник (Володимир Зеленський, Facebook)

Багато батьків, які зараз захищають нашу країну, вчергове не змогли бути присутніми на святі своїх дітей. Однак декому все ж вдалося відвести своїх школярів на перший урок.

Перший дзвоник у Києві

Ранок 2 вересня у столиці почався із вибухів – російські війська здійснили черговий ракетний удар по Києву, внаслідок чого постраждали люди. Однак це не завадило школярам сісти за парти у своїх класах.

Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що до 950 навчальних закладів столиці пішли 372 тис. дітей. Зокрема, у дитячих садках навчається 58 тис. малюків, а шкільні парти зайняла 281 тис. учнів.

Київський міський голова зазначив, що сьогодні відвідав ліцей №34 імені Віктора Максименка у Подільському районі, де навчаються понад 1600 дітей і який працює в 2 зміни.

Цей ліцей постраждав у березні 2022 року внаслідок обстрілу зі сторони російських військ. Заклад відновили. Його укриття може вмістити 1000 людей. У період повітряних тривог навчальний процес у ліцеї не припиняється – навчатися продовжують у сховищі.

Фото: Перший дзвоник у Києві (Віталій Кличко, Telegram)

Перший дзвоник у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Facebook розповів, що місцеві школи цього року знову вимушені почати навчальний процес переважно дистанційно. Однак у місті є і нововведення.

Так, у Харкові у 2024 році з’явилася підземна школа, метрошкола, а також реконструйовані протирадіаційні укриття. Завдяки цьому до очного навчання зможуть повернутися у 5 разів більше учнів, ніж минулого року.

Фото: Метрошкола у Харкові (сторінка у Facebook голови Адміністрації Холодногірського району Неллі Цибульник)

Фото: Метрошкола у Харкові (сторінка у Facebook "Шевченківський район м. Харків")

Перший дзвоник в Одесі

В Одесі свято першого дзвоника третій рік поспіль не святкують. Міський голова Генадій Труханов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що зараз такі святкування не на часі та цього річ гучних масових лінійок у місті не було. Водночас перший урок присвятили пам’яті українських захисників.

Фото: Перший урок у школах Одеси (Telegram-канал "Одеса. Офіційно")

Перший дзвоник у Львові

Сьогодні за шкільні парти у Львові сіли близько 7400 першачків. Міський голова Андрій Садовий розповідає на своїй сторінці у Facebook, що дітям довелося збиратися на перший урок у новому навчальному році під звуки повітряної тривоги.

Перший дзвоник на Закарпатті

Голова Мукачівської районної державної адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі розповів, що 2 вересня на Закарпатті діти змогли піти на святкові лінійки та відзначити День знань не в укриттях.

"Нам пощастило. Але думками ми з Києвом, Харковом, Дніпром, Сумами…там рашисти "вітали" всю ніч, а десь почали відучора…росіяни забирають свята в наших дітей", – написав Гайдай.

Він також показав, як святкували Перший дзвоник у Горондівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, який знаходиться у селі Горонда Мукачівського району.

Фото: Перший дзвоник у Горондівській школі (Сергій Гайдай, Telegram)