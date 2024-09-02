День знаний в условиях войны: как прошел Первый звонок в разных регионах Украины

Первый звонок в условиях войны

Первый день нового учебного года многим школьникам пришлось провести дома или за границей. Из-за постоянных обстрелов со стороны России дети не могут вернуться за школьные парты. Россияне продолжают наносить удары по учебным заведениям.

Несмотря на постоянную опасность дети сегодня вернулись в школы.

Фото: Первый звонок (Владимир Зеленский, Facebook)

Многие родители, которые сейчас защищают нашу страну, в очередной раз не смогли присутствовать на празднике своих детей. Однако некоторым все же удалось отвести своих школьников на первый урок.

Первый звонок в Киеве

Утро 2 сентября в столице началось со взрывов – российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву, в результате чего пострадали люди. Однако это не помешало школьникам сесть за парты в своих классах.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что к 950 учебным заведениям столицы пошли 372 тыс. детей. В частности, в детских садах обучается 58 тыс. малышей, а школьные парты заняли 281 тыс. учащихся.

Киевский городской голова отметил, что сегодня посетил лицей №34 имени Виктора Максименко в Подольском районе, где учатся более 1600 детей и работающий в 2 смены.

Этот лицей пострадал в марте 2022 года в результате обстрела со стороны российских войск. Заведение возобновили. Его укрытие может вместить 1000 человек. В период воздушных тревог учебный процесс в лицее не прекращается – продолжать учиться в хранилище.

Фото: Первый звонок в Киеве (Виталий Кличко, Telegram)

Первый звонок в Харькове

Городской голова Харькова Игорь Терехов на своей странице в Facebook рассказал, что местные школы в этом году снова вынуждены начать учебный процесс преимущественно дистанционно. Однако в городе есть и нововведение.

Так, в Харькове в 2024 году появились подземная школа, метрошкола, а также реконструированные противорадиационные укрытия. Благодаря этому к очной учебе смогут вернуться в 5 раз больше учеников, чем в прошлом году.

Фото: Метрошкола в Харькове (страница в Facebook главы Администрации Холодногорского района Нелли Цыбульник)

Фото: Метрошкола в Харькове (страница в Facebook "Шевченковский район г. Харьков")

Первый звонок в Одессе

В Одессе праздник первого звонка третий год не празднуют. Городской голова Геннадий Труханов на своей странице в Facebook отметил, что сейчас такие празднования не ко времени и в этом дело громких массовых линеек в городе не было. В то же время, первый урок посвятили памяти украинских защитников.

Фото: Первый урок в школах Одессы (Telegram-канал "Одесса. Официально")

Первый звонок во Львове

Сегодня за школьные парты во Львове сели около 7400 первоклашек. Мэр Андрей Садовый рассказывает на своей странице в Facebook, что детям пришлось собираться на первый урок в новом учебном году под звуки воздушной тревоги.

В 97-й школе Львова Герой Украины, галицкий десантник майор Руслан Панезьоров провёл первый урок. Это был урок Чести и Человечности, посвящённый Героям нашего времени и защитникам украинской государственности. Офицер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады поделился с учениками шестого класса своим военным путём и боевым опытом, рассказал о стойкости и непоколебимости на примере отваги и героизма львовских десантников.

Фото: Первый урок в школе Львова (80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ, Facebook)

Первый звонок на Закарпатье

Глава Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале рассказал, что 2 сентября в Закарпатье дети смогли пойти на праздничные линейки и отметить День знаний не в укрытиях.

"Нам повезло. Но мыслями мы с Киевом, Харьковом, Днепром, Сумами…там р*шисты "приветствовали" всю ночь, а где-то начали со вчерашнего дня… россияне забирают праздники у наших детей", – написал Гайдай.

Он также показал, как праздновали Первый звонок в Горондовском заведении общего среднего образования I-III ступеней, который находится в селе Горонда Мукачевского района.

Фото: Первый звонок в Горондовской школе (Сергей Гайдай, Telegram)