ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МОН змінило навчальні програми для 5-9 класів: що нового чекає на учнів

Україна, Київ, Четвер 15 серпня 2024 14:39
UA EN RU
МОН змінило навчальні програми для 5-9 класів: що нового чекає на учнів Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство освіти і науки України затвердило значні зміни до Типової освітньої програми для учнів 5-9 класів.

РБК-Україна із посиланням на дані Міністерства освіти і науки України розповідає, що змінюється для українських школярів.

Як зміниться кількість годин

У новій редакції програми основна зміна стосується розподілу навчального навантаження. Тепер вона базується на мінімальній кількості годин, а не на рекомендованій, як у попередній версії. Це дозволяє освітнім закладам краще адаптувати навчальні плани відповідно до потреб учнів.

Різниця між мінімальною та граничною кількістю годин виділена в резерв. Цей резерв може бути перерозподілений між різними освітніми галузями, що відкриває можливості для реалізації міжпредметної інтеграції, проєктної роботи та інших інноваційних підходів у навчальному процесі.

Збільшення кількості годин для вивчення предметів та інтегрованих курсів до межі, визначеної в попередній редакції програми, буде фінансуватися з державного бюджету. Рішення про перерозподіл годин ухвалює педагогічна рада закладу освіти.

Оновлені резерви годин:

  • 5 клас – 7,5 годин на тиждень (6,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)
  • 6 клас – 9,5 годин (8,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)
  • 7 клас – 6,5 годин (5,5 годин для класів національних меншин і корінних народів)
  • 8 клас – 6,5 годин для всіх класів
  • 9 клас – 6,5 годин для всіх класів

Що зміниться для учнів 5-9 класів

Інтегровані курси. Визначено кількість годин на інтегровані курси різних освітніх галузей, а також на міжгалузеві інтегровані курси, які є вибірковими і можуть бути впроваджені через перерозподіл годин.

Оцінювання та організація процесу. Оновлено інструментарій оцінювання відповідно до системи оцінювання за групами результатів навчання. Додано вимоги до організації освітнього процесу в класах з навчанням мовою корінного народу та/або національної меншини, а також включено модельні навчальні програми з кримськотатарської мови для різних класів.

Модельні програми. Визначено вимоги до модельних навчальних і навчальних програм.

Ці зміни мають на меті не тільки полегшити навчальне навантаження на учнів, а й забезпечити більш ефективну адаптацію навчального процесу до актуальних потреб та умов. Вони також дозволяють навчальним закладам більш гнучко реагувати на виклики сучасної освіти та краще підтримувати учнів у подоланні освітніх втрат.

Раніше РБК-Україна розповідало, якими наслідками загрожує об'єднання історії України і всесвітньої історії в школах.

Також ми розповідали, що у МОН затвердили оновлену програму "Захист України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа Освіта в Україні
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції