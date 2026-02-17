UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Перший день Женеви завершено. Зеленський сказав, яке питання поставлять США завтра

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Перший раунд тристоронніх переговорів у Женеві завершився. Українська делегація планує поставити американській стороні ключове питання щодо дотримання домовленостей про утримання від ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Читайте також: Переговори у Женеві: все, що відомо про зустріч України, США та Росії

Україна готова до домовленостей

За словами президента, Україна підтверджує готовність до припинення ударів і руху до мирної угоди, однак очікує чіткої позиції Росії.

"Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не зацікавлена у продовженні війни та діє "дзеркально", захищаючи свою державу і незалежність.

Президент додав, що ключове питання залишається за Росією - чи готова вона до реальної дипломатії та миру, а також чи будуть наслідки за продовження ракетних і дронових атак.

Переговори продовжаться завтра

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що перший день переговорів завершився після спільної сесії та роботи в окремих групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних механізмах можливих рішень.

За його словами, як політичний, так і військовий блоки вже завершили роботу першого дня, а українська делегація підготує доповідь президенту.

"Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу", - повідомив Умєров.

Зустріч у Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого у Женеві відбувається третій раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Про початок зустрічі о 14:55 повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який бере безпосередню участь у перемовинах.

Він також оприлюднив фото із зустрічі та зазначив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено і "без зайвих очікувань". Подробиці обговорень сторін наразі не розкриваються.

Водночас основним результатом попередніх двох раундів переговорів став обмін полоненими, який відбувся вперше за п’ять місяців - додому повернулися 157 українських захисників.

Однією з ключових розбіжностей між сторонами залишається питання територій: Росія наполягає на повному контролі над Донецькою областю, тоді як Україна відкидає територіальні поступки і виступає за припинення вогню по лінії розмежування.

Також, за даними РБК-Україна, на прохання Зеленського до переговорів у Женеві між Україною, США та РФ долучились представники країн Європи.

Мирні переговориЖеневаПеремир'я Росії та УкраїниСполучені Штати АмерикиВолодимир Зеленський