Первый день Женевы завершен. Зеленский сказал, какой вопрос поставят США завтра

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Первый раунд трехсторонних переговоров в Женеве завершился. Украинская делегация планирует поставить американской стороне ключевой вопрос о соблюдении договоренностей о воздержании от ударов.

Украина готова к договоренностям

По словам президента, Украина подтверждает готовность к прекращению ударов и движению к мирному соглашению, однако ожидает четкой позиции России.

"Ребята точно должны поставить вопрос относительно этих ударов - вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не заинтересована в продолжении войны и действует "зеркально", защищая свое государство и независимость.

Президент добавил, что ключевой вопрос остается за Россией - готова ли она к реальной дипломатии и миру, а также будут ли последствия за продолжение ракетных и дроновых атак.

Переговоры продолжатся завтра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что первый день переговоров завершился после совместной сессии и работы в отдельных группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических механизмах возможных решений.

По его словам, как политический, так и военный блоки уже завершили работу первого дня, а украинская делегация подготовит доклад президенту.

"О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - сообщил Умеров.

 

Встреча в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США. О начале встречи в 14:55 сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который принимает непосредственное участие в переговорах.

Он также обнародовал фото со встречи и отметил, что украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и "без лишних ожиданий". Подробности обсуждений сторон пока не раскрываются.

В то же время основным результатом предыдущих двух раундов переговоров стал обмен пленными, который состоялся впервые за пять месяцев - домой вернулись 157 украинских защитников.

Одним из ключевых разногласий между сторонами остается вопрос территорий: Россия настаивает на полном контроле над Донецкой областью, тогда как Украина отвергает территориальные уступки и выступает за прекращение огня по линии разграничения.

Также, по данным РБК-Украина, по просьбе Зеленского к переговорам в Женеве между Украиной, США и РФ присоединились представители стран Европы.

