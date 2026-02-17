Первый день Женевы завершен. Зеленский сказал, какой вопрос поставят США завтра

Украина готова к договоренностям

По словам президента, Украина подтверждает готовность к прекращению ударов и движению к мирному соглашению, однако ожидает четкой позиции России.

"Ребята точно должны поставить вопрос относительно этих ударов - вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не заинтересована в продолжении войны и действует "зеркально", защищая свое государство и независимость.

Президент добавил, что ключевой вопрос остается за Россией - готова ли она к реальной дипломатии и миру, а также будут ли последствия за продолжение ракетных и дроновых атак.

Переговоры продолжатся завтра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что первый день переговоров завершился после совместной сессии и работы в отдельных группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических механизмах возможных решений.

По его словам, как политический, так и военный блоки уже завершили работу первого дня, а украинская делегация подготовит доклад президенту.

"О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - сообщил Умеров.