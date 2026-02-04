Перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився

Переговори України, США та Росії

Нагадаємо, перший раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією відбувся 23-24 січня. Це перша зустріч у такому форматі. Діалог відбувається на технічному рівні.

Зустріч відбулася фактично через день після того, як Росія порушила "енергетичне перемир'я" з Україною і вкотре вдарила по українських енергооб'єктах.

Удар був особливо жорстоким, оскільки росіяни атакували українські ТЕЦ у найхолодніші дні зими.

Після удару понад тисяча будинків у Києві залишилися без опалення. Стало відомо, що окупанти сильно пошкодили Дарницьку ТЕЦ. Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що її відновлення займе тривалий період часу.

Коментуючи атаку, американський сенатор Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа передати Україні далекобійні ракети Tomahawk. За його словами, поточного тиску на РФ недостатньо, оскільки російський диктатор Володимир Путін не хоче брати участь у переговорах.